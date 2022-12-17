banner38

Bakan Kirişci: COP16’ya biz ev sahipliği yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "2024 yılının Ekim-Kasım aylarından birinde COP16’ya Antalya’da ev sahipliği yapacağız. Konferans alanında açtığımız Türkiye standında da katılımcıları ülkemize davet ettik" dedi.

Genel 17.12.2022, 09:17
Bakan Kirişci: COP16’ya biz ev sahipliği yapacağız

BM Biyoçeşitlilik Konferansı için Montreal’de bulunan Bakan Kirişci, değerlendirmelerde bulundu.

Kirişci, üç gündür bakanlık heyeti ile katılım sağladığı oturumlarda, son derece verimli temaslarda bulunduklarını söyledi.

Biyoçeşitlilik konusunun, uzun zamandır dünya gündeminde olduğunu dile getiren Kirişci, konferansa da 196 ülkeden bakan ve bakan yardımcısı seviyesinde katılım olduğunu kaydetti.

Bakan Kirişci, biyoçeşitlilik konusunda yaşanan sıkıntılara yine insanın kendisinin neden olduğunu belirterek, "Bu sıkıntılar durduk yerde olmuyor. Çevre üzerinde çok ciddi manada baskılar var. Malum globale mal olmuş konular var. Küresel ısınma, iklim değişikliği gibi başlıklar var ama biyoçeşitlilik son derece önemli. Biz biyoçeşitliliği yaşadığımız için ülke olarak fark etmiyoruz ama bu çeşitliliğe sahip olmayan ülkeler var. Dünya genelinde biyoçeşitlilikte bir daralmanın olduğu, biyoçeşitliliğin zarar gördüğü ve bundan dolayı da ülkelerin büyük bir sıkıntı yaşadığı herkesin malumu." ifadelerini kullandı.

Biyoçeşitliliğin ne anlam ifade ettiğini anlamak için savaşta zarar gören çocukların, kadınların ve yaşlıların düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Ama bir taraftan da bu çatışmalar esnasında yanan orman alanlarını; yine aynı şekilde bizim sahip olduğumuz bazı özel genetik kaynakların yok olmasını, elden çıkmasını düşünelim. Örneğin Anadolu için kelaynak kuşları tükeniyor deriz. Bu nesil durup dururken tükenmiyor. Neticede çevre üzerinde çok ciddi manada baskılar var. Bu baskıların müsebbibi de insanın bizatihi kendisi. Biyoçeşitlilik ekmeğimiz, aşımız, geleceğimiz, bizim yaşamamız gereken ve yaşadığımızda da keyif alacağımız doğanın bizzat kendisi. Onun aslında korunmaya ihtiyacı yok ama bizim yaşayabilmemiz için biyoçeşitliliğe ve doğaya ihtiyacımız var."

"Katıldığımız tüm toplantılarda bize karşı büyük bir teveccüh var"

COP15 olarak da bilinen BM Biyoçeşitlilik Konferansı’nın 16'ncısına Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını belirten Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylesi bir toplantıya ev sahipliği yapabilmemiz için 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Bu kurul, o tarihten bu yana yapılması gerekenler konusunda kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılının Ekim-Kasım aylarından birinde COP16’ya Antalya’da ev sahipliği yapacağız. Konferans alanında açtığımız Türkiye standında da katılımcıları ülkemize davet ettik.’’

Kirişci, Türkiye’nin son dönemde uluslararası alanda, başta tahıl koridoru olmak üzere üstlendiği bir misyon ve bunun arka planında da bir lider diplomasisi olduğuna dikkati çekerek, "Bunda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sergilediği herkese adalet, herkese eşitlik, herkese özgürlük ve barış ile bunu eylem ve söylemiyle bir arada dile getirebilen tek lider olmasının çok büyük etkisi var." diye konuştu.

Türkiye’nin COP16’da ne yapacağı konusunun, bütün dünyanın ilgisini çektiğini ifade eden Vahit Kirişci, "Katıldığımız tüm toplantılarda bize karşı büyük bir teveccüh var. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesi sürecinde beklentilerini yüksek tutan ülkeler var." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"196 ülkenin Kanada gibi bir coğrafyada katılım sağladığı böylesine kritik bir etkinliğin Türkiye’de yapılacak olanına bütün dünyadan bir katılım olacağını çok net olarak görebiliyoruz. Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber dünyanın içine girdiği girdaptan nasıl çıkabileceği konusunda da bu etkinlik önemli bir nefes aldırıcı etkinlik olarak tarihe geçecektir."

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Rizespor 17 29
4. Keçiörengücü 16 29
5. Samsunspor 16 28
6. Bodrumspor 16 28
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Göztepe 16 24
10. Manisa FK 16 24
11. Sakaryaspor 17 22
12. Altay 16 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23