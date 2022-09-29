Bakan Kasapoğlu açıkladı: Oran yüzde 92'ye ulaştı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından GSB yurtları yerleştirme oranı açıklandı.
Genel 29.09.2022, 10:44 29.09.2022, 11:02
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtlarında yerleştirme oranının yüzde 92'ye ulaştığını açıkladı. Bakan, "Yurtlara başvuran 100 öğrenciden 92'sini yurtlara yerleştirmiş oluyoruz." dedi.
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|13. Rizespor
|5
|6
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|6
|6
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|5
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|5
|3
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|3
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|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
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|6
|13
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|7
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|7
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|7
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|6
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|6
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|4
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|7
|4
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
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|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
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|10
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|5
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|4
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|4
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|4
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