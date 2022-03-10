Bakan Karaismailoğlu: Karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz. Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor." dedi.

Vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için arazide çok özverili bir çalışma olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da ağır vasıtaların kontrollü geçiş uygulamasını kaldırdıklarını, bu araçlar için herhangi bir kısıtlama olmadığını bildirdi.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda da sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız. Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık."