Bakan Ersoy, Onur Şener'in kardeşiyle görüştü
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in kardeşiyle bir araya geldi.
Genel 19.10.2022, 15:18
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in kardeşi Pınar Şener Harput ile görüştü.
Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren sanatçı Onur Şener'in kardeşi Sayın Pınar Şener Harput ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Sanatçımızın kederli ailesinin yanındayız, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."
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