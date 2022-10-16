Bakan Dönmez: Ekiplerimiz, ocakta kısmi devam eden yangınla mücadele ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklaması şöyle:

Ekiplerimiz, ocakta kısmi devam eden yangınla mücadele ediyor. O alanı kontrol altına almak için kapatma kararı verildi. Kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle yangını kontrol altına alacağız. Tesisin yeniden üretime alınması için müessemizde kömür üretimine ara veriyoruz.

"İhmal, kusur, eksiklik ne varsa hukuk gereğini yapacaktır"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları:

Tedbirler geliştirilerek alınmaya devam edilecek. Olayın olduğu anda 3 savcımız görevlendirildi, ancak hayatını kaybeden işçilerimizin çoğalması üzerine 5 Cumhuriyet Başsavcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir. Olay tüm yönleriyle araştırılacak. Amaç, tüm gerçeği ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa hukuk gereğini yapacaktır, kimsenin endişesi olmasın. Bu tahkikatı biz de yakında takip edeceğiz.