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Bakan Derya Yanık: "2023 yıl sonuna kadar 23 huzurevini hizmete açacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021 yılı Eylül ayı itibariyle bakanlığa bağlı 16 bin 509 kapasiteli 163 huzurevinde yaklaşık 14 bin kişiye hizmet sunulduğunu belirterek, “2023 yıl sonuna kadar toplamda 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini daha hizmete açacağız” dedi.

Genel 26.10.2021, 13:15
Bakan Derya Yanık: "2023 yıl sonuna kadar 23 huzurevini hizmete açacağız"

Türkiye'de "yaşlı" olarak tanımlanan 65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusa oranı yüzde 9,5 iken, yaşlı nüfus oranının 2025’te yüzde 11, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6, 2080 yılında da yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor. Bu öngörüden hareketle Bakanlıkça yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak, yaşlıların aile yanında bakımını destekleyen politikalara ağırlık vermek amacıyla birçok çalışma yürütülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık olarak yaşlıları hayatın her alanında desteklemenin, aile ortamında, huzurlu, mutlu, güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamanın asli görevleri olduğunu söyledi. Yanık, “Eylül 2021 itibarıyla bakanlığımıza bağlı 16 bin 509 kapasiteli 163 huzurevinde yaklaşık 14 bin kişiye hizmet sunuluyor. Ayrıca 17 bin 508 kapasiteli özel 267 huzurevinde 11 bine yakın, 3 bin kapasiteli diğer kamu kurumlarına ait 21 huzurevinde 2 bin 400 yaşlının bakımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda halihazırda bakanlığımıza bağlı ve özel toplam 451 huzurevinde 27 bin 113 kişi kalıyor” dedi.

“Verilen hizmetlerle hayatına dokunulan yaşlıların sayısının arttırılması amaçlanıyor”
Bakanlığa bağlı gündüzlü hizmet veren kuruluş sayısı ile bu kapsamda verilen hizmetlerle hayatına dokunulan yaşlıların sayısının artırılmasının amaçlandığını vurgulayan Bakan Yanık, “Bu kapsamda hâlihazırda 32 gündüz hizmet sunan kuruluşta 301 yaşlıya aktif olarak gündüz bakım hizmeti sunuluyor. Yaşamını evde ailesi, akrabalarıyla veya yalnız sürdüren sağlıklı yaşlıların boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlayan yaşlı gündüz bakım merkezleri, günlük yaşam faaliyetlerinde yaşlılara destek hizmetleri vermek, aktivitelerini artırmak ve yaşlıların yaşam kalitesinin artırılmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini hizmete açacağız”
Bakan Yanık, huzurevleri ve bakım kuruluşlarında yaşlıların ihtiyacına en uygun şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Maddi imkanı bulunmayan ve bakanlığa bağlı huzurevlerinde kalan bakıma muhtaç yaşlıların bütün masrafları devlet tarafından karşılanırken, bu kapsamda 3 bin 916 kişi ücretsiz bakım hizmeti alıyor. Ayrıca 2023 yılsonuna kadar 1.720 kapasiteli 18 yeni ve 600 kapasiteli renove edilen 5 huzurevimizle toplamda 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini hizmete açacağız” dedi.

#Huzurevi #Bakan #hizmet #deryayanık
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