Bahis ve tefecilik operasyonu
Gaziantep'te yasa dışı bahis ve tefecilik yapanlara operasyon düzenlendi. Yapılan operasyona 10 şüpheli gözaltına alındı.
Genel 07.12.2021, 17:12 07.12.2021, 17:19
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte yasa dışı bahis ve POS cihazı tefeciliği yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 12 cep telefonu, 12 SIM kart, 3 POS cihazı ve ödeme belgeleri, 1 bahis kupon yazma makinesi ile çok sayıda kredi kartı ve yasa dışı bahis kuponu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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