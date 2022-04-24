banner38

Baharın müjdecisi 'Ters Lale'nin bir türü daha tescil yolunda

İlkbahar mevsiminde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" adıyla da bilinen ters lalenin, süs bitkileri sektörüne kazandırılması için Erzincan'da hazırlanan proje ve ıslah çalışmaları sürüyor.

Genel 24.04.2022, 13:44
Baharın müjdecisi 'Ters Lale'nin bir türü daha tescil yolunda

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen, "Türkiye Ters Lale Türlerinde Çeşit Geliştirme ve Yeni Çeşitlerin Sektöre Kazandırılması" projesi kapsamında, doğada yetişen süs bitkilerinin tescillenmesi ve koruma altına alınması için çalışma yapılıyor.

Ziraat mühendisleri tarafından enstitünün ters lale koleksiyon bahçesinde 15 yıldır sürdürülen çalışmalarda, 19 ilden toplanan 32 ters laleden bugüne kadar 3'ü, "Vuslat", "Aslay" ve "Doğu güneşi" adıyla tescillenerek süs bitkileri sektörüne kazandırıldı.

Ters lalenin "Maral" adı verilen dördüncü türünün de tescili için başvuru yapan enstitü, süs bitkisinde yerli çeşitlerin markalaşmasını, yerli ve milli türlerin üretiminin çeşitlendirilmesini amaçlıyor.

"Çeşitlerle süs bitkileri sektöründe katkı sunmaya devam edeceğiz"

Enstitü müdürü Birol Karadoğan, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak birçok alanda Ar-Ge projeleri yürüttüklerini ve araştırma projeleri alanlarından birinin de süs bitkileri olduğunu söyledi.

Türkiye'de ters lale ıslah çalışmalarının ilk kez enstitülerinde başladığını ifade eden Karadoğan, "Arkadaşlarımızın özverili çalışmaları neticesinde bu proje kapsamında üç ters lale çeşidini kurumumuz adına tescil ettirdik. 2022 yılı itibarıyla da yeni çeşit adayımız için tescil başvuru işlemlerimizi gerçekleştirdik. İnşallah bu çalışmalar neticesinde çıkan çeşitlerle süs bitkileri sektörüne katkı sunmaya devam edeceğiz. Tescil ettirdiğimiz 3 çeşidin ilgili süreci tamamlanmış olup şu an özel sektörün talebini beklemekteyiz" dedi.

Karadoğan, laleyi ana vatanında çoğaltmaya devam edeceklerini söyledi.

Projenin 15 yıllık geçmişi var

Proje sorumlusu ziraat mühendisi Meral Aslay da yürütülen projenin 15 yıllık bir yolculuğun hikayesi olduğunu ifade etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile ters lale koleksiyon bahçesinden yola çıkarak kurakçıl peyzaj ve küçük botanik bahçesiyle ilgili ilk adımların atıldığını dile getiren Aslay, "Bundan sonra oradaki bahçeyi genişleteceğiz ve yine hem ilimize hem ülkemize doğal bitkilerimizden kurakçıl, çok fazla bakım istemeyen, iklim sorunları da göz önüne alınırsa yeni süs bitkilerini doğamızdan alarak yine ülkemize ve dünyaya kazandırmayı amaçlıyoruz.diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner35
20
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 33 49
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Gaziantep FK 34 42
15. Kayserispor 33 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Denizlispor 32 39
15. Boluspor 32 38
16. Menemen Belediyespor 32 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brentford 34 40
12. Brighton 33 40
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
banner23