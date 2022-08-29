Baharat ambalajlarında uyuşturucu çıktı
İstanbul'da jandarma ekiplerince, yurt dışından baharat ambalajlarında getirilen 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Genel 29.08.2022, 12:30
İstanbul'da jandarma ekiplerince, yurt dışından baharat ambalajlarında getirilen 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu Asya ülkelerinden İstanbul'a baharat görünümünde ambalajlarla uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı yönünde bilgi aldı.
İnceleme başlatan ekipler, Avcılar’da bir adrese yapılan baskında baharat paketlerinde toplam 10 kilo sentetik kannabinoid bonzai hammaddesi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeyle yaklaşık 1 ton bonzai üretilebileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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