Bahar Korçan yaşamını yitirdi
Türkiye'nin ilk moda tasarım atölyesini açan ve bir çok ünlü ismin de modacısı olan ve tasarımlarıyla adından söz ettiren Bahar Korçan hayatını kaybetti.
Genel 11.11.2021, 10:32 11.11.2021, 11:51
Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi birbirinden ünlü sanatçıları giydiren modacı Bahar Korçan, uzun süredir kanser ile mücadele ediyordu. 57 yaşındaki Korçan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Acı haber sonrası yazar Yekta Kopan, sosyal medya hesabından Bahar Korçan'ın fotoğrafını paylaşarak, üzüntüsünü dile getirdi: Sabah Tamer Yılmaz’dan aldım haberi. Bahar Korçan için 'ahhh' dedim, ötesini diyemedim. Hep gözleri gülen Bahar, hep iyi kalpli Bahar. Ötesi yok. .
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