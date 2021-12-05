Babasını bıçaklayarak öldüren genç kıza tutuklama

Alınan bilgiye göre, 3 Aralık'ta saat 22.45 sıralarında Tantavi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki adreste bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü bilgisi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada, sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mustafa Emre K'nin (48) eski eşinin ifadesine başvuruldu. Mustafa Emre K'nin, kızı Cansel Dilara K. (20) tarafından bıçaklandığı tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Cansel Dilara K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan Cansel Dilara K, ifadesinin alınmasının ardından gönderildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Şüphelinin 5 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.