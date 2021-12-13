Babası tarafından öldürülen 7 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Pendik'te babası tarafından öldürülen 7 yaşındaki kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı.
Genel 13.12.2021, 16:59
Kavakpınar Mahallesi'nde dün babası Habip Ö., tarafından bıçaklanarak öldürülen D.Ö. için Tepebaşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
D.Ö'nün ailesi ve bazı vatandaşların katıldığı cenazede, aile bireylerinin tabuta sarılarak ağladıkları görüldü.
Kız çocuğunun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Pendik Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Olay
Pendik Kavkapınar Mahallesi'nde baba Habip Ö., 7 yaşındaki kızı D.Ö'yü bıçaklamış, aynı bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kızın hayatını kaybettiğini belirlerken, zanlı baba hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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