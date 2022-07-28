Ayvalık'ta 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Genel 28.07.2022, 20:47 28.07.2022, 21:22
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta Midilli Adasına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen "TCSG-907" bot unsurları, 58 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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