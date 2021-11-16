Ayvalık'ta 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarındaki lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Açıklamada, göçmen kaçakçısı bir şüphelinin de yakalandığı belirtildi.