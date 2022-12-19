Aynı kişiyi iki kez gasp ettiler

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde aynı kişiyi ikinci kez gasbettiği öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.İddiaya göre, Y.B. yaklaşık bir yıl önce telefon ve 5 bin lirasını gasbettiğini ileri sürdüğü B.A. ile ağabeyi K.A. aracılığıyla barıştı.

B.A. telefonla aradığı Y.B. ile Tuncay Karataş Bulvarı 4. Hat Durağı'nda buluşarak aracına bindi.

Araçta bulunan B.A, K.A, F.K. ile E.K, Polatlı Bulvarı çevre yolunda Y.B'yi darbedip 18 bin lira ile cep telefonunu gasbettikten sonra kaçtı.

Kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Y.B. tedavisinin ardından şüpheliler hakkında polise şikayetçi oldu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışmada zanlıların kullandığı araçtan yola çıkarak şüphelilere ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheliler B.A, K.A, F.K. ile E.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.