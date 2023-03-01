Ayhan Kit kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne iş yapıyor soruları bu aralar merakla soruluyor.

AYHAN KİT KİMDİR?

Ayhan Kit'in kim olduğu sorusuyla ilgili yaptığımız araştırmada karşımıza iki isim çıkıyor.

İsimlerin ikisi de Hataylı ve ikisi de iş insanı.

İksinin aynı kişi olma ihtimali var mı bilmiyoruz; ancak birinin yasa dışı işlerle bulaştığını söyleyebiliriz. Şöyle ki, Türkiye'deki muhalif Suriyelilerin kaçırılarak Esed rejimine teslim edilmesi olayına karışan isimlerden biri Erdoğan Ayhan Kit'tir.

Bir diğer Ayhan Kit ise Hataylı ve CHP'li bir iş insanıdır. Bu ikisinin aynı kişi olup olmadığı ise bilinmiyor.

Ayhan Kit ismiyle ilgili olarak internette karşımıza çıkan en son haber şöyle:

Türkiye'ye sığınan Özgür Suriye Ordusu Kurucusu Albay Hüseyin Mustafa Hormoush ile binbaşı Mustafa Kassom'u 100 bin dolar karşılığında Suriye askerlerine teslim ettiği iddia edilmişti.

Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Özgür Suriye Ordusu Kurucusu Albay Hüseyin Mustafa Hormoush ile binbaşı Mustafa Kassom'u 100 bin dolar karşılığında Suriye askerlerine teslim ettikleri iddiasıyla 20 yıl hapis cezasına mahkum edilen ancak daha sonra cezaevinden firar eden eski MİT elemanı Önder Sığırcıkoğlu İle 16 yıl 8 ay hapse çarptırılan Mete Aslan, Anayasa Mahkemesi’nce ‘Adli yargılanma hakları ihlal’ edildiği gerekçesi ile yeniden yargılanmaya başladı.

Özgür Suriye Ordusu kurucusu Albay Hüseyin Mustafa Hormoush ve binbaşı Mustafa Kassom, Türkiye'ye sığınıp Hatay Altınözü'ndeki mülteci kampında kalırken 29 Ağustos 2011'de aniden kayboldu. Soruşturma sonunda 2 muhalif subayın kaçırılıp 100 bin dolar karşılığında Suriye askerlerine teslim edildiği saptandı. Muhalif subayları Suriye ordusuna teslim ettiği iddia edilen ve ardından MİT'ten ihraç edilen Hatay Bölgesi'nde görevli Önder S. ve işadamları Erdoğan Ayhan Kit, Mete Aslan, Aslan'ın yanında çalışan Mehmet Nur ile Yılmaz Nur 10 Şubat 2012'de yakalanıp tutuklandı. Olayda MİT görevlisi Önder S. ile irtibatlı oldukları belirtilen dönemin MİT'in Adana Bölge Başkanı N.B. ve Hatay Bölge Başkanı M.A.A. da soruşturmaya dahil edildi.

Kapatılan eski Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (TMK 10.madde ile görevli) ‘Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etmek, kişiyi hürriyetinden alıkoymak' suçlarından yargılanan sanıklardan eski MİT'çi Önder S., 9 Ekim 2013’teki karar duruşmasında muhaliflerin lideri Albay Harmoush ile binbaşı Kassom'un ‘özgürlüklerini kısıtladığı' gerekçesiyle 20 yıla mahkum etti. Diğer sanıklardan işadamları Kit ve Aslan 16'şar yıl 8'er ay, bu işadamlarının yanında çalışan Mehmet Nur ile Yılmaz Nur ise 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Bu 5 sanık ‘Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etmek' suçundan ise delil yetersizliğinden beraat etti.

MİT'in eski Hatay Bölge Başkanı M.A.A. ‘Görevini kötüye kullanmak' suçundan beraat ederken, MİT Adana Bölge Başkanı N.B. hakkındaki dava ise yargılama sırasında Başbakanlık tarafından soruşturma izni verilmemesi nedeniyle düştü. Mahkeme daha önce tahliye edilen Mehmet ve Yılmaz Nur'un tekrar tutuklanmalarına, eski MİT görevlisi Önder S. ile işadamları Kit ve Aslan'ın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Osmaniye Cezaevi’nde tutuklu bulunan Önder Sığırcıkoğlu, hakkında Osmaniye infaz Savcılığı tarafından 9 Eylül 2014'te yazılan müddetnamede yanlışlıkla 20 yıl hapis cezası yerine 10 yıl yazılması üzerine cezaevi müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak 10 yıl cezasının 5'te birini cezaevinde geçirdiğini belirterek açık cezaevine naklini istedi. Dilekçeyi inceleyen Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı talebin yönetmeliğe uygun olduğu belirtmesi üzerine Toprakkale Açık Cezaevi’ne nakledilen Önder Sığırcıkoğlu 17 Eylül 2014’de verilen 10 saatlik yol izni sonrası cezaevine teslim olmayıp firar etti.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURDULAR

Hakkında yakalama kararı bulunan eski MİT elemanı Önder Sığırcıkoğlu İle iş adamı Mete Aslan’ın avukatları verilen kararın onanması üzerine Anayasa Mahkemesi’ne ‘mahkumiyet kararının belirleyici olarak sorgulanma imkanı tanınmayan gizli tanık beyanına dayandırılması nedeniyle müvekkillerinin adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini’ iddia ederek yeniden yargılama yapılmasını istedi.

Anayasa Mahkemesi, dava dosyasında yaptığı inceleme sonucunda Önder Sığırcıkoğlu ve işadamı Aslan ile ilgili olarak kararını açıkladı. Mahkeme, Anayasa’nın 36.maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği sonucuna vararak yeniden yargılanmalarına oy birliği ile karar verdi. Yüksek mahkeme, verilen mahkumiyet kararında gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamayacağını da karara bağladı. Mahkeme, sanıklarla ilgili tahliye ve tazminat taleplerini ise red etti.

Anayasa Mahkemesi’nin ‘yeniden yargılama’ kararı vermesi üzerine davaya yerel mahkemede yeniden başlandı. Hatay 2.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya hükümlü Mete A. ile sanıkların avukatları geldi. Cezaevinden firar eden eski MİT elemanı Önder Sığırcıkoğlu’nun gelmediği duruşmada mahkeme başkanı, Adana 10.Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar sonrası hükümlüler Önder Sığırcıkoğlu ve Mete Aslan’nın avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğu, yüksek mahkemenin ‘adil yargılanma hakkı kapsamında tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere dosyanın Adana 10.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdiğini, Adana 10.Ağır Ceza Mahkemesi’nin kapatılması nedeniyle dosyanın mahkemelerine devredildiğini söyledi. Mahkeme Başkanı daha sonra, sanık Mete Aslan ve avukatlara söz hakkı verdi.

Mete Aslan, Anayasa Mahkemesi’nin kararına bir diyeceğinin olmadığını belirterek, “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben Adana 10.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama sonucunda 16 yıl 8 ay ceza aldım. Yaklaşık 1 yılm önce denetimli serbestliğe ayrıldım. Tahliye tarihimin 2029 yılı olduğunu sanıyorum” diyerek beraatini talep etti. Mete Aslan’nın avukatı Battal Özer da, dosya kapsamındaki olayların FETÖ/PDY terör örgütünün MİT’e karşı yaptığı bir operasyon olduğunu düşündüğünü belirterek, müvekkilinin banka hesaplarına konulan tedbirin kaldırılmasını istedi.

Eski MİT elemanı Önder Sığırcıkoğlu’nun avukatı Uğur Buğra Tanır da, müvekkilinin eşinin talebi üzerine davayla katıldığını, müvekkili ile kendisinin de irtibat kuramadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, eski MİT elemanı Önder Sığırcıkoğlu’nun adresinin araştırılmasına ve talimatla savunmasının alınması için Adana Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılmasına karar verdi. Heyet, ayrıca, gizli tanığın SEGBİS ortamında Tanık Koruma Kanunu kapsamında ses ve görüntüsünün değiştirilmek suretiyle dinlenmesine ve sanık Mete Aslan’nın bankadaki hesaplarındaki tedbirin kaldırılmasını da kararlaştırıp duruşmayı iler bir tarihe erteledi.