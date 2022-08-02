Koronavirüse yakalanan ve ağır bir hastalık süreci geçiren Prof. Dr. Aydın Uğur'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Aydın Uğur yaşamını yitirdi.

T24'ün aldığı bilgiye göre, Kovid-19 virüsüne yakalanan ve hastalığı ağır geçiren Prof. Aydın Uğur, bir süre hareket edemedi, tanı koyma çabaları sürerken hayatını kaybetti.

Aydın Uğur kimdir?

1978-1979 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Necdet Uğur'un oğlu Aydın Uğur, Saint-Joseph Lisesi’ni bitiren Aydın Uğur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan (1976) sonra, bir süre Paris’te Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de lisansüstü çalışmalar yaptı. Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans derecesi (1983) ile doktora derecesini (1986) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde aldı.

Ankara Üniversitesi’nin İletişim Fakültesi’nde (1981-1989), Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde (1989-1997) öğretim kadrosunda yer alan Aydın Uğur, bir dönem de Ankara Üniversitesi’nin İletişim Fakültesi’nin dekanlığını yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurulmasından itibaren bu üniversitede çeşitli idari görevlerde bulundu. 1997-2004 yılları arasında İletişim Fakültesi’nin Dekanı olan Aydın Uğur, Kültürel İncelemeler alanında Türkiye’deki ilk yüksek lisans programının kurucu direktörlüğünü yaptı. Aydın Uğur, 2004-2009 döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Rektörlük görevini üstlendi.

Kültür/siyaset/İletişim alanlarının kavşağındaki sorunlara ilişkin yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanmış çok sayıda makalenin yazarıdır. 2010’dan bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyeliğine devam eden Prof. Dr. Aydın Uğur, 2010-2016 arasında Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi dekanı olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Aydın Uğur’un Keşfedilmemiş Kıta: Günlük Yaşam ve Zihniyet Kalıplarımız (1991), Kültür Kıtası Atlası: Kültür, İletişim, Demokrasi (2002) adlı yapıtlarının yanısıra yayına hazırladığı Teorinin Aynasından Görünen Pratik: Sosyal Bilimler (1995), Türkiye İçin Değişme ve Yenileşme Politikaları (1997), Üç Sempozyum: Sivil Toplum Kuruluşları (1998) gibi çok sayıda ortak çalışması bulunmakta.