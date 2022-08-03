Aydın OSB'deki plastik boru deposunda yangın: Müdahale ediliyor
Aydın'daki organize sanayi bölgesinde (OSB) plastik boruların depolandığı bölgede çıkan yangına müdahale ediliyor.
Genel 03.08.2022, 18:56 03.08.2022, 18:58
ASTİM OSB'de henüz belirlenemeyen nedenle plastik boruların yer aldığı alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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