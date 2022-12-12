Aydın'da yağış etkili oldu: Okulun istinat duvarı çöktü
Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü.
Genel 12.12.2022, 07:43
İlçede gün boyu aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir okulun istinat duvarı yıkıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri okul çevresinde önlem aldı.
Yağış nedeniyle ana arterlerde su birikintisi oluştu.
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