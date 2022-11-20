Aydın'da motosiklet sulama kanalına düştü: 1 ölü
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Genel 20.11.2022, 10:14
Recep Ardıç yönetimindeki motosiklet, Azizabat Mahallesi Kendirli mevkiinde sulama kanalına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kanaldan çıkarılan Ardıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ardıç'ın cesedi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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