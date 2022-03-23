Aydın'da korkutan deprem!

AFAD'ın verilerine göre; Aydın Nazilli'de yerin 7.00 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Saat 08.53'te meydana gelen deprem, 7,00 kilometre derinlikte oldu.