Aydın'da iki grup arasında kavga: 16 yaralı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu 16 kişi hafif yaralandı.
Genel 15.09.2022, 07:53
Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ö., evinden getirdiği pompalı tüfekle karşı grubun üzerine rastgele ateş etti.
Saçmaların isabet ettiği 2'si çocuk 16 kişi, ambulans ve çevredekilerin yardımıyla götürüldükleri Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından taburcu edildi.
Şüpheli V.Ö. ise gözaltına alındı.
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