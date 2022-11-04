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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nedir, görevleri nelerdir, nereye bağlıdır?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ismini hepimiz yargıya bağlı konularda sıkça duyuyoruz. Peki yargı konusunda dünyanın önde gelen mahkemelerinden biri olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nedir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne zaman kuruldu? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin görevleri nelerdir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kimler başvurabilir? Bu soruların cevaplarını sizler için ele aldık.

Genel 04.11.2022, 09:14 04.11.2022, 12:04
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nedir, görevleri nelerdir, nereye bağlıdır?

Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan iki uluslararası örgütten biri olan Avrupa Konseyi'ne bağlı yargı organıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne zaman kuruldu?

Avrupa Konseyi üyesi devletler tarafından 1950 yılında kabul edildikten üç sene sonra yürürlüğe giren ve Türkçe resmî adı "İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme" (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) olan uluslararası antlaşmanın 19 vd. maddelerinde yer alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AHIM) kuruluşu 1959 yılında tamamlanmıştır.

Mahkeme, Sözleşme'ye taraf üye sayısı kadar hâkimden oluşmaktadır. Hâkimler, Konsey'e üye devletlerin sunduğu üç aday tarafından Parlamenterler Meclisi tarafından oy çokluğuyla dokuz yıllık bir süre ve tek bir dönem için seçilir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin görevleri nelerdir?

Mahkeme'nin görevi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerin üye devlet/ler tarafından ihlal edildiği iddialarına ilişkin başvuruları karara bağlamak; Sözleşme ve protokollerinin yorumlanması ile ilgili hukukî meseleler konusunda danışma görüşleri vermektir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kimler başvurabilir?

Sözleşmenin ihlaline ilişkin başvurular bireysel ya da devletlerarası başvurular olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. Bunlardan ilki, Sözleşme'de yer alan hakların üye devletlerden herhangi biri tarafından ihlal edilmesinden dolayı mağdur olan kişi ya da hükûmet dışı kuruluş ya da kişi grupları tarafından yapılan başvurulardır. İkincisi ise konusu bakımından aynı olan iddianın bu sefer Konsey üyesi devlet ya da devletler tarafından Mahkeme'nin önüne getirilmesidir. Danışma görüşleri ise Sözleşme ve protokollerinde yer alan hakların içeriği ve kapsamı ile ilgili olmayan sorunlarla, Mahkeme veya Bakanlar Komitesi'nin Sözleşme'de öngörülen bir başvuru sonucunda karara bağlamak durumunda kalabileceği sorunlar dışındaki meseleler hakkında Bakanlar Komitesi'nin istemi üzerinde Mahkeme'nin gerekçeli görüş bildirmesidir.

#aihm #Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
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