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AVM’lerdeki güvenlik tedbirleri artırıldı

GÜSOD Başkanı ve Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki patlamanın ardından AVM’lerdeki güvenlik tedbirlerinin uygulama etkinliğinin artırıldığını ifade etti.

Genel 18.12.2022, 12:29
AVM’lerdeki güvenlik tedbirleri artırıldı

Kösereisoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün istihdamının güçlü olduğunu, 350 bin çalışanın bulunduğunu, bunun yaklaşık 120 bininin devlet bünyesinde sözleşmeli olarak çalıştığını, geri kalanının da özel sektörde istihdam edildiğini bildirdi.

Salgından sonra sektör olarak toparlandıklarını ancak salgın öncesi duruma henüz gelinemediğini ifade eden Kösereisoğlu, “2022 yılını toparlanma dönemi gibi yorumlayabilirim. 2023 de görünüşte çok farklı olmayacak.” dedi.

Kösereisoğlu, Securitas olarak, sektörde yüzde 10’luk pazar payına sahip olduklarını, sektördeki paylarını artıracak potansiyelin bulunduğunu kaydetti.

2023 yatırımlarına ilişkin soru üzerine Kösereisoğlu, tek yıllık yatırımlar yapmadıklarını, yaptıkları iki yatırım bulunduğunu, bunlardan birinin insan kaynağına yatırım, diğerinin ise yeni teknoloji ve yazılım yatırım olduğunu bildirdi.

“İstiklal Caddesi’ndeki patlamanın ardından güvenlik tedbirlerinin uygulama etkinliğinin artırıldı”

Murat Kösereisoğlu, Türkiye'de 445 AVM bulunduğunu, bunların 76'sında hizmet verdiklerini, etkin AVM'lerde bulundukları için AVM'lerin büyüklüğüne bakıldığında yüzde 60'ına hitap ettiklerini söyledi.

Kösereisoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki patlamanın ardından AVM’lerdeki güvenlik tedbirlerinin uygulama etkinliğinin artırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Kapıda kontroller yapıyorduk, şimdi daha dikkatli kontroller yapıyoruz. Sadece kapı da değil, kapının ötesini de gözlüyorduk, şimdi çok daha dikkatli bakıyoruz. Güvenlik kameraları vesilesiyle çevrede gözlemler yapıyoruz. Bu simitçi mi? Bu bekçi mi? Bu eşini bekleyen adamcağız mı? Halinden, tavrından, elindeki çantasından, üstündeki pardösüsüne kadar uzaktan profil çıkartmak için etkin bir hizmet üretmeye çalışıyoruz.”

Özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarında iyileştirme talebi

GÜSOD Başkanı ve Securitas Ülke Başkanı Kösereisoğlu, sektördeki çalışanları bu sektörün içinde tutmayı istediklerini aktararak, “Özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarında iyileştirme talep ediyoruz. Çalışanların birikim ve deneyiminin sektör içinde kalmasını istiyoruz.” dedi.

5188 sayılı yasada bir dizi değişiklik istediklerini ifade eden Kösereisoğlu, özel güvenliklerin özlük hakları, çalışma koşulları, yaşadıkları risklerin dengeleneceği bir sistem talep ettiklerini söyledi.

Kösereisoğlu, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarındaki iyileştirme alanlarına ilişkin şunları kaydetti:

“Sektörde çok farklı alanlarda istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin bu alanlara ilişkin meslek standartları ve yeterliliklerinin henüz belgelendirilmemiş olması nedeniyle ücretlendirmelerinde temel yaklaşım asgari ücrettir. Halbuki ihtisas/uzmanlık gerektiren alanlarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerine farklı ücretlerin ödenmesi konusu müteakip dönemlerde verilecek alan eğitimleri paralelinde değerlendirilmesi ve bu konuda yasal düzenleme sürecinin başlatılması uygun mütalaa edilmektedir.

Fazla mesai çarpanının arttırılması, genel tatil ücreti çarpanının arttırılması, yıllık izin haklarının arttırılması konularında özel güvenlik görevlileri için pozitif ayrımcılık yapılması ve bu bağlamda yasal düzenleme ihtiyacı bulunuyor.”

Fiili hizmet süresi zammı konusuna da değinen Kösereisoğlu, “Özel güvenlik görevlileri, 7/24 saat esasına göre çalışma koşulları içinde görevlerini icra etmektedirler. Görev periyotları içinde tehdit, yaralanma ve ölüme kadar gidebilecek riske maruz kalmaktadırlar. Benzer görevler yapan kolluk kuvvetlerinin, ceza ve infaz kurumlarında görev yapan güvenlik güçlerinin, silahlı kuvvetler personelinin fiili hizmet zammı alması örneklerinden hareketle özel güvenlik görevlilerine de fiili hizmet zammının her 360 güne karşılık 60 gün verilmesi konusunda bir yasal çalışmanın yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” şeklinde konuştu.

Kösereisoğlu, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlileri için vazife malullüğü konusunda yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

“Haftalık çalışma süresi 40 saat olarak düzenlenmeli”

Murat Kösereisoğlu, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma sürelerinin 40 saatle sınırlandırıldığını, benzer görevleri icra eden özel güvenlik görevlilerinin haftalık çalışma saatlerinin de 40 saat olarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Silahlı olarak görev yapma zorunluluğunda bulunan özel güvenlik görevlilerinin bu yetkilerinin kimlik kartlarında tanımlanmış olmasına rağmen özlük hakları kapsamında pozitif ayrımcılığa tabi olmadığını aktaran Kösereisoğlu, “Silahla görev yapan özel güvenlik görevlileri soygun, terör ve benzeri diğer asimetrik tehditler nedeniyle hedef durumundadırlar. Konuya ilişkin olarak 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yasa’ya silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine asgari ücretin yüzde 10 oranında ‘Silah Tazminatı verilmesi hususu eklenebilir.” diye konuştu.

Kaynak: AA
#istiklal caddesi #AVM #GÜSOD Başkanı
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