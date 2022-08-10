Avladığı ördeği almak isterken canından oldu
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde avladığı ördeği almak için Eldere Gölü'ne giren kişi boğuldu.
Genel 10.08.2022, 17:33
48 yaşındaki Muammer Çukur'un bölgede avladığı ördek, göle düştü.Ördeği almak için göle giren Çukur, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Botla göle giren AFAD ekipleri, yüzeye çıkan Çukur'un cansız bedenine ulaştı.
Yapılan incelemenin ardından cenaze, Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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