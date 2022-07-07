Avcılar Sahili'nde 7 tekne alev alev yandı
Avcılar Sahili'nde yanan 7 tekne henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.
Genel 07.07.2022, 06:50
Avcılar Sahili'nde yanan 7 tekne kullanılmaz hale geldi.
Avcılar Sahili'nde bir balıkçı teknesinde çıkan yangın, diğer teknelere de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, tekneler kullanılmaz hale geldi.
Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
Kaynak: AA
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