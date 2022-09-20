Avcılar'da metrobüs arızası
Avcılar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattındaki trafikte yoğunluk oluştu.
Genel 20.09.2022, 21:08
Alınan bilgiye göre, Şükrübey metrobüs durağında bir metrobüs arızalandı.
Yolcusunu bırakacak metrobüsler, arızalı araç nedeniyle durağa yanaşmakta güçlük çekti.
Metrobüslerin yoldaki arızalı araç nedeniyle yavaş hareket etmesi, duraklarda yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişi metrobüse binmek için duraklarda bekledi.
Kaynak: AA
18
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1