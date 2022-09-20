Avcılar'da metrobüs arızası

Alınan bilgiye göre, Şükrübey metrobüs durağında bir metrobüs arızalandı.

Yolcusunu bırakacak metrobüsler, arızalı araç nedeniyle durağa yanaşmakta güçlük çekti.

Metrobüslerin yoldaki arızalı araç nedeniyle yavaş hareket etmesi, duraklarda yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişi metrobüse binmek için duraklarda bekledi.