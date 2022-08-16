Avcılar'da metrobüs arızası: Dumanlar çıkınca yolcular boşaltıldı

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönünde seyreden yolcu dolu metrobüs, Mustafa Kemal Paşa durağında henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkararak arızalandı.

Metrobüsteki yolcular tahliye edilirken, araç duraktan uzaklaştırıldı.

Metrobüsteki arıza anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.