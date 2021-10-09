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Avaşin'e hava harekatı! 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Avaşin bölgesine yapılan başarılı operasyonla 3 terörist öldürüldü.

Genel 09.10.2021, 12:28 09.10.2021, 12:50
Avaşin'e hava harekatı! 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
#MSB #Avaşin #operasyon
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