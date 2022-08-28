Av yasağının bitmesine sayılı günler kaldı

Denizlerde av sezonu 1 Eylül'de başlayacak.

Balıkçılar "Vira Bismillah" deyip ağları tekrar denizle buluşturacak.

Av sezonu öncesi son hazırlıklar

Sezonun açılmasına günler kala balıkçılar son hazırlıklarını tamamlıyor.

Geçen av sezonunda hasar gören metrelerce uzunluktaki ağlar ilmek ilmek onarılıyor. Balıkçı limanlarında demirli tekneler boyanıp motorlarına son bakımlar yapılıyor.

4,5 ay denizden uzakta kalan balıkçılarda av sezonunun açılmasına günler kala heyecan hakim. Balıkçılar aynı zamanda yeni sezondan oldukça umutlu.

Sezonun açılmasıyla fiyatlar da düşecek

Peki av sezonunun açılması balık tezgahlarındaki fiyatları nasıl etkileyecek?

Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, konuyla ilgili şunları söyledi:

"1 Eylül'de 'Vira Bismillah' deyip halka ucuz balık yedireceğiz. Yani şu anda 50 liraya 100 liraya yenilen sardalyanın kilosunu inşallah 1 Eylül'de 20 liraya düşüreceğiz."

Türkiye'de ruhsatlı 18 bin balıkçı teknesi var. 2 milyon kişi ise balıkçılıktan geçimini sağlıyor.

Su altı ekosistemi tehdit altında

Müsilaj, kirlilik ve sayıları hızla artan istilacı türler...

Marmara Denizi'nde, su altı ekosistemi tehdit altında...

İklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığındaki artış, istilacı türler ve kirlilik, balık popülasyonlarındaki azalmanın nedenleri arasında yer alıyor. Bu noktada sürdürülebilir balıkçılık faaliyetleri oldukça önem taşıyor.

"Küçük ve hedef dışı balıkların avlanmaması gerekir"

Balığın geleceğe aktarımı için avcılık kaynaklı hatalara da dikkat edilmesi gerekiyor.

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk, av sezonuna sayılı günler kala balıkçıları uyarıyor.

"Balıkçılarımız tabiiki balıkçılık yapacaklar ama bunu yaparken onların da sürdürülebilirliğe dikkat etmesi lazım. Küçük boylu balıkları avlamamaları lazım, yasak türleri avlamamaları lazım. Bizim ıskarta dediğimiz yani hedef dışı av veya balık tuttukları zaman onları denize bırakmaları lazım."

"İstilacı türden koruyan balıkların avlanmaması gerekiyor"

Balıkların üremesi için denizlerin temiz tutulması gerektiğinin altını çizen Öztürk, istilacı türlerle mücadele için de av yasaklarına uyulması gerektiğini vurguluyor.

"Denizde bizi yabancı türlerden koruması gereken balıkları tükettiğimiz için şimdi onlar böyle kendi kafalarına göre geliyorlar. Çünkü onların düşmanlarını biz avladık. O hatayı yapmamamız lazım. Onun içinde tekrar stokları yenilememiz lazım. Stokları yenilemek için de av yasaklarına uymamız lazım."