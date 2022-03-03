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'Atölye Üsküdar' ev sahipliğinde Ideathon programı düzenlendi

Teknoloji ve inovasyon tabanlı girişimciliği desteklemek amacıyla Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi tarafından Ideathon Programı Yatırımcı Sunumları etkinliği yapıldı. 405 girişimci adayının başvurduğu programa yoğun katılım sağlandı.

Genel 03.03.2022, 14:07 03.03.2022, 15:05
'Atölye Üsküdar' ev sahipliğinde Ideathon programı düzenlendi

Atölye Üsküdar’ tarafından düzenlenen Inovathon programının Yatırımcı Sunumları Günü’nde 12 teknoloji girişimi Türkiye’nin önde gelen yatırımcı jürisinin önüne çıktı.26 Şubat Cumartesi günü yapılan programda  12 girişim fikri ile 56 girişimci adayı yatırımcılara sunum yapmaları için Yatırımcı Sunumları etkinliğine davet edildi.

Birçok alanda  135 girişim fikri ile başvuru yapıldı

Ideathon Programı; savunma sanayii, sağlık teknolojileri, yazılım, insanlık ve toplum yararına teknoloji, blok zinciri ve uygulamaları, e-ticaret, nesnelerin interneti ve akıllı şehir uygulamaları, biyoteknoloji ve 3 boyutlu yazıcı uygulamaları alanlarındaki projeleri fikir aşamasında olan girişimcilere yönelik ocak ayında çağrıya çıkılması ile başladı. 405 girişimci adayı 135 girişim fikri ile başvuru yaptı.

Girşimcilere 2 hafta boyunca eğitimler verildi 

Başvurular ön değerlendirmeye tabi tutularak, fikirler arasından daha hızlı gerçekleşeceğine inanılan 50 girişime; fikirlerini olgunlaştırmaları ve yatırımcı karşısında kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için 2 hafta boyunca eğitimler verildi. Eğitimlerin sonunda girişimcilerin hazırladıkları sunumlar yeniden değerlendirildi ve bu değerlendirmeler sonucunda; 12 girişim fikri ile 56 girişimci adayı yatırımcılara sunum yapmaları için Yatırımcı Sunumları etkinliğine davet edildi.

 Yarışmaya katılan tüm girişimcilere destekte bulunulacak

Büyük bir heyecan ile sunumlarını gerçekleştiren ekiplerden jüri değerlendirmesi sonrası ilk 3’de yer alan girişimcilere hediyeleri Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen tarafından takdim edildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm girişimcilere, paydaşlar ve yatırımcılar çeşitli desteklerde bulunacak.

Atölye Üsküdar Hakkında

2020 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı hibe desteği ile kurulan Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde; seminerler, eğitimler, atölyeler, webinarlar, deneyim günleri düzenlenerek, ekipman ve sarf malzeme desteği verilerek geleceğin başarılı girişimcilerine destek olmak, gençlere ulaşma, ürün-hizmet geliştirmelerine katkı sağlama hedeflenmektedir.

5 binden fazla kişiye ulaşıldı

Düzenlenen etkinlikler ile bugüne kadar 5 binden fazla kişiye ulaşılmıştır. Atölye Üsküdar’da konularının uzmanları tarafından, girişimcilik, düşünme, tasarlama, üretme ve teknolojiyi kullanma eğitimleri verilmektedir

#Üsküdar Belediyesi #Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi #teknoloji #inovasyon #Atölye Üsküdar
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