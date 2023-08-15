Ateş Böceğinin diğer adı nedir?
Ateş Böceğinin diğer adı nedir?
Genel 15.08.2023, 21:53 15.08.2023, 21:55
Ateş Böceğinin diğer adı nedir?
Ateş böceğinin diğer adı "lycidae" familyasına ait olan Photuris cinsi böcekler için "ışık böceği" veya "ışık sineği" olarak kullanılmaktadır.
Bu böcekler, karabasan böceğigiller (Lampyridae) familyasına ait olan ve gece zamanında karınlarında ürettikleri biyoluminesan ışıkla dikkat çeken böceklerdir.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ise, "Yıldız kurdu" olduğu şeklinde bir soru soruldu.
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