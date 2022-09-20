Atatürk Üniversitesi'nde yangın çıktı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Üniversite yerleşkesindeki öğrenci yemekhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede çatıyı saran alevlere, olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi de sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.