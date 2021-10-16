ATAK helikopterlerle 4 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.