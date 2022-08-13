Asker eğlencesinde saçmalar 11 kişiyi yaraladı

Karaman'da Fatih Mahallesi'nde bir evin önünde asker eğlencesi yapılırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tüfekle rasgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalardan 11 kişi yaralandı. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.