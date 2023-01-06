ASELSAN'dan 59,4 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak toplam bedeli 59 milyon 368 bin 579 euro tutarında bir satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024'te gerçekleştirileceği öğrenildi.