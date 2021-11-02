Arzu Akın hayatını kaybetti
'Karar Kimin', 'Hamlet', 'Sherlock Holmes' ve 'Kuş Kafesi' gibi tiyatro oyunlarında yer alan sanatçı Arzu Akın yaşamını yitirdi.
Genel 02.11.2021, 17:05 02.11.2021, 17:05
Acı haberi Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz, sevgili meslektaşımız Arzu Akın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
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