banner38

Artan yağışlar hava kirliliğini azalttı

Ülke genelinde ortalamanın üzerindeki yağışlar yurdun büyük çoğunluğunda hava kirliliğini azalttı.

Genel 26.03.2022, 11:36 26.03.2022, 11:54
Artan yağışlar hava kirliliğini azalttı

10 ilin hava kalitesini izleme faaliyetini yürüten Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünün analizleri, ülke genelinde ortalamanın üzerindeki yağışların, hava kirliliğini azalttığını gösteriyor.

Konya, Kayseri, Antalya, Isparta, Burdur, Karaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Niğde ve Nevşehir'de, hava kalitesinin ölçüm, izleme, bakım, onarım, kalibrasyon ve raporlama işlemlerini yürüten merkezin son aylara ait verileri, bu şehirlerde hava kirliliğinin, kar yağışlarına bağlı olarak azaldığını ortaya koyuyor.

Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürü Feray Yümün, AA muhabirine, hava kirliliğinin canlıların sağlığını olumsuz etkilediğini, kirletici maddelerin yoğun olarak bulunduğu ortamların, zamanla bireylerin hastalık sahibi olmasına neden olduğunu söyledi.

İnsanın sağlıklı ve rahat yaşayabilmesi için öncelikle teneffüs ettiği havanın temiz olması gerektiğini aktaran Yümün, "10 ilde kurduğumuz 37 istasyonla hava kalitesi izleme faaliyetlerini yürütmekteyiz. Analizlerle doğru veriler elde ediyoruz ve bunları raporlayıp karar alıcı kurumlara, belediyelere, il çevre ve şehircilik iklim değişikliği müdürlüklerine gönderiyoruz. Bakanlığımız bünyesinde Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı var. Bizim istasyonlarımız da bu ağa bağlı." ifadelerini kullandı.

Hava, su, deniz kirliliğiyle 7 gün 24 saat mücadele ediliyor

Yümün, Bakanlığın hava, su, deniz kirliliğiyle 7 gün 24 saat mücadele ettiğini hava kirliliğiyle mücadele çalışmaları neticesinde ülke genelinde havayı kirleten tüm gazlarda yüzde 25'i aşan azalma sağlandığını dile getirdi.

İstasyonların çalışma sistemine ilişkin bilgi veren Yümün, "Isınma, trafik, sanayi kaynaklı ve arka plan olmak üzere 4 tip istasyonumuz bulunmakta. Bu istasyonlarda partikül madde, kükürtdioksit, karbonmonoksit, azotoksit, ozon gibi parametreleri ölçüyoruz. Katı yakıtla ısınan bölgelerde partikül maddelerde yükselmelerin ve hava kirliliğinin arttığını görüyoruz." diye konuştu.

Konya'da hava kirliliğinin temel sebebinin ısınma kaynaklı olduğuna dikkati çeken Yümün, şöyle devam etti:

"Bununla mücadele için Konya'da çok ciddi kararlar alınıyor. Gerek belediyemiz, gerek il müdürlüğümüz ciddi kararlara imza atıyor. Kurumlar çok entegre şekilde çalışıyor. Bu çalışmalarla, ısınma kaynaklı hava kirliliği günden güne azalacaktır. Öngörümüz bu. Kayseri'de de ısınma kaynaklı istasyonlarımızda kirlilik değeri yükselebiliyor. Yine aynı zamanda sanayiden kaynaklı kirlilikte zaman zaman yükselmelerin olduğunu görüyoruz. Antalya genelde daha temiz diyebiliriz ama orada da özellikle deniz tuzu taşınımları olduğu için partikül madde değerlerinde zaman zaman yükselmeler olduğunu görüyoruz."

Salgın sürecinde hava kirliliği yüzde 35 azaldı

Yümün, hava kirliliğinin farklı koşullara bağlı olarak zaman zaman ciddi ölçüde azaldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgın sürecinde çok fazla araç kullanılmadığı, sanayide çok fazla üretim olmadığı için bölgemizde hava kirliliğinin yüzde 35 azaldığını gördük. Yine yağışların olduğu dönemlerde de kirletici kaynaklar çok fazla olmuyor, hava daha çok temizleniyor. 'Kar olduğu zaman kirlilik verilerimiz daha düşük, yağmurda, karda kirlilik daha az oluyor' diyebiliriz. Kar, yağmur olduğunda istasyonlarımız havanın daha temiz olduğunu gösteriyor. Bu sene de yağış olduğu müddetçe kirletici oranımızın düştüğünü gördük."

Yümün, "2021 yılı Aralık ayından itibaren artan yağışların hava kirliliğinin bir önceki yıla göre azalmasına katkı sağladığını anlatarak, "Örneğin partikül madde kirleticisi verilerinde artan yağışlar nedeniyle bir önceki yıla göre Konya'da yüzde 12, Antalya'da yüzde 30, Kayseri'de yüzde 13, Karaman'da yüzde 28, Nevşehir'de yüzde 19, Niğde'de yüzde 10, Aksaray'da yüzde 19, Isparta'da yüzde 35 ve Afyonkarahisar'da yüzde 19 azalma gözlemlendi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
#yağış #hava kirliliği
Yorumlar (0)
banner35
5
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19