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Arnavutköy'de İETT otobüsü ile iki araç çarpıştı

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsü ile iki araç çarpıştı. Kazada hamile kadın yaralandı.

Genel 05.08.2022, 01:30
Arnavutköy'de İETT otobüsü ile iki araç çarpıştı

Boğazköy Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde 34 TP 7994 plakalı İETT otobüsü, 34 EOJ 081 plakalı panelvan ve 34 EYL 090 plakalı otomobil, trafik ışıklarında çarpıştı.

Kazada otomobildeki yabancı uyruklu hamile kadın yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
#Arnavutköy #iett #kaza
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