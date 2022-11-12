Armutlu Kaymakamı toprağa verildi
Yalova'da yaşamını yitiren Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç'ın (45) cenazesi memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Genel 12.11.2022, 16:51
Yalova'da yaşamını yitiren Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç'ın (45) cenazesi memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.
Kaymakam Kılıç'ın cenazesi Çapanoğlu Büyük Cami'ye getirildi.
Kılıç'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Kılıç'ın yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Şaban Süzgün ve vatandaşlar katıldı.
Armutlu ilçesindeki evinde eşi tarafından 6 Kasım sabahı silahla yaralanmış olarak bulunan Alparslan Kılıç, tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesinde dün yaşamını yitirmişti. Olayda kullanılan tabancanın kaymakamın evinde bulunduğu öğrenilmiş, intihar şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.
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