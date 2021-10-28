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Arızalanan İETT otobüsü duman saça saça yoluna devam etti

İstanbul'da son zamanlarda sıklıkla görülen İETT arızalarına bir yenisi daha eklendi. Üsküdar'da arızalanan İETT otobüsü, sokağı duman altında bırakarak yoluna devam etti.

Genel 28.10.2021, 21:57
Arızalanan İETT otobüsü duman saça saça yoluna devam etti

Üsküdar'da, arızalanarak motorundan yoğun duman çıkan İETT otobüsünün yoluna devam etmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Güzeltepe Mahallesi Namazgah Caddesi'nde seyir halindeki İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmında arıza meydana geldi.

Durumu gören vatandaşlar, motorundan yoğun duman çıkan otobüsün durmayarak, yoluna devam etmesine tepki gösterdi.

Esnaf Hüdayi Ellik, motoru yanan İETT otobüsünü ilk önce sinek ilaçlama aracı sandığını, aracın her tarafının dumanla kaplandığını söyledi.

"Büyükşehir'in güzel bir teknolojisiyle yüz yüze geldik." ifadelerini kullanan Ellik, şöyle devam etti:

"Sinekle mücadele aracımız yok' dediler. Varmış, otobüslerle yapılıyormuş. Teknolojiden memnunuz ama hava kirliliği oluyor. Buna önem göstermelerini rica ediyorum Ekrem Bey'den. Yokuş yukarı geliyordu. Duman çıkarıyor, ben ilk ilaçlama aracı zannettim. Meğerse otobüsmüş, ondan çıkıyormuş. İçerisinde yolcu yoktu, boş araç gidiyordu. Sağa çekip tamiratını beklemeyip, o şekilde devam etmeyi uygun görmüş şoför arkadaş. Biz de şaşırdık sinek aracı diye. Sonra gerçeği öğrenince üzüldük. Çevre kirliliği, düşünün dükkanın içerisine kadar duman girdi."

Otobüsten dumanlar çıktığı anlar görüntülendi

Vatandaşın kamerasına da yansıyan görüntülerde, özel halk otobüsünün motor bölümünden duman çıkması ve yoluna devam etmesi yer alıyor.

Bu sırada, bir vatandaşın "Sıfır motorlar kenarda bekler. Bozulan otobüsün sağa çekilmesi gerekiyor. Motor indirilip yeniden takılması gerekiyor ama Ekrem İmamoğlu'nun aracı yok herhalde." şeklindeki ifadesi de görüntülerde bulunuyor.

Kaynak: AA
#iett #İBB
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