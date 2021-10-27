Araçlara 'ışık donanımları denetimi' yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde 21-24 Ekim'de düzenlenen denetimlerde, 144 bin 285 sürücüden 952'sinin ışık donanımının eksik veya arızalı olduğu, 130'unun aracında arka reflektör yansıtıcısının olmadığı, 2 bin 15'inin ışık donanımını uygunsuz kullandığı ve 1926'sının aracında aykırı ışık donanımı bulundurduğu belirlendi.

Uygulamalarda, 1333 araç trafikten men edildi, 519 sürücünün ehliyetine el konuldu, belirlenen 14 bin 217 kural ihlali hakkında işlem yapıldı.

Emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerine yönelik de denetim yapan ekipler, 16 bin 965 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığını ve 28 araçta çocuk bağlama kemerinin bulunmadığını tespit etti.

Öte yandan yapılan hız denetiminde 15 bin 584 sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek işlem yapıldı.