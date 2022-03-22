Aracında patlayıcıyla yakalanan polis memuru tutuklandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcıyla yakalanan polis tutuklandı.
Genel 22.03.2022, 15:59 22.03.2022, 16:03
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K. tutuklandı.
Dün ilçe çıkışındaki kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapan polis ekipleri, paketler halinde gizlenmiş 52 kilo 500 gram patlayıcı buldu.
Gözaltına alınan sürücü A.K'nin İstanbul'un bir ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
mahmut 27 dakika önce
bir önce idam çıkarılması lazım .
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