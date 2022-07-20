Aracın bagajından düşen bebek hayatını kaybetti
Aksaray'da seyir halindeki hafif ticari aracın bagajından düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.
Genel 20.07.2022, 08:52
Muhammed Metin Bucak yönetimindeki hafif ticari aracın bagaj kapısı, Aksaray-Ankara karayolunun 12. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı.
Aracın bagajında bulunan 1 yaşındaki Muhammed Melik Bucak, bagaj kapısının açılmasıyla yola düştü. Bebek Muhammed Melik Bucak, yoldan geçen diğer araçların çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Olayı anlatan dede Hasan Bucak, "Çocuk uyuyunca bagajdaki eşyaların üstüne koymuştuk. Bir de baktık çocuk yok. Bagaj açılmış, çocuk bagajdan düşmüş. Fark edince hemen döndük ve emniyeti aradık" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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