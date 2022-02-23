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Apartman görevlisini öldüren fitness eğitmenine müebbet

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Apartman görevlisi Nefise Dolapcı'yı öldüren fitness eğitmenine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Genel 23.02.2022, 13:02
Apartman görevlisini öldüren fitness eğitmenine müebbet

Beşiktaş'ta 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan fitness eğitmeni İbrahim Yener, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "bıçakla cinsel saldırı" suçlarından da 30 yıl hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Yener katıldı. Duruşmada, maktul Nefise Dolapcı'nın eşi Murat Dolapcı ve kızı Nihal Dolapcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil olarak hazır bulundu.

Duruşmada son savunması sorulan sanık İbrahim Yener, geleceğinin mahkeme heyetinin elinde olduğunu belirterek, bir insanın geçmişine, ailesine güzel bir gelecek bırakmak isteyeceğini, mahkemenin neye inandığını bilmediğini ve sadece yaşadıklarını anlattığını söyledi.

Sanık yener, 30 saniyede 30 yılının çöpe gittiğini de anlatarak, şöyle devam etti:

"Ben 29 yaşında niye böyle bir şey yaşayayım? Kayıplarım var ama umurumda değil. Hapis yatarım bir problem yok. Kaç yıl yatıp çıksam da o yaştaki bir kadına bırakın öyle bir teşebbüsü, tenezzül dahi etmezdim. Eli ayağı düzgün de bir insanım. Ben konuların böyle olacağını bilseydim net bir şekilde intihar ederdim. Hayatım, her şeyim bitti. Babamı da kaybettim. Daha fazla kayıp veremem. Yapabileceğim hiç bir şey yok. Vereceğiniz her karar için ben hakkımı helal ediyorum. Allah yardımcınız olsun."

Söz alan müdahiller Murat ve Nihal Dolapcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın en üs hadden cezalandırılmasını talep etti.

En üst hadden verilen cezalarda indirim uygulanmadı

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İbrahim Yener'i, "bir suçu gizlemek amacıyla kasten nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, sanık avukatının, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan "meşru savunma" ve "haksız tahrik" maddelerinin uygulanması talebini, koşulları oluşmadığı gerekçesiyle reddetti.

Sanığın eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarına göre herhangi bir indirim uygulamasına gitmeyen heyet, "bıçakla cinsel saldırı" suçundan da alt sınırdan uzaklaşarak, suçun işlenmesindeki özellikler, işlendiği yer ve zaman ile suç kastının yoğunluğunu dikkate alarak 21 yıl hapis hükmü kurdu.

Ayrıca, "kişiyi silahla ve cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" suçu yönünden de yine alt sınırdan uzaklaşan heyet, sanığı, suçun işleniş biçimi, suç kastının yoğunluğu, suçta kullanılan araçların niteliği ile zarar ve tehlike ağırlığını göz önüne alarak 9 yıl hapisle cezalandırdı.

Heyet, sanığın eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak verdiği cezalarda herhangi bir indirim yoluna gitmedi.

Esas hakkındaki mütalaadan

Davanın 15 Aralık 2021'deki duruşmasında açıklanan esas hakkındaki mütalaada, fitness hocası sanık İbrahim Yener'in, 2018'de Beşiktaş'taki evinde şofbeni çalışmadığı için apartman görevlisi Nefise Dolapcı'yı aradığı, maktulün daireye gelerek şofbeni kontrol ettiği, birini göndereceğini söyleyip ayrıldığı anlatılıyordu.

Bir süre sonra tekrar daireye gelen Dolapcı'nın, Yener'i yüksek sesle müzik dinlediği için uyardığı kaydedilen mütalaada, buna sinirlenen Yener'in maktulü sert bir şekilde itekleyerek yere düşürdüğü, bıçak getirip savurduğu, yumrukladığı ve arbede yaşandığı aktarılıyordu.

Sanığın maktulün boğazını kestiği, devamında da panik halinde aracıyla olay yerini terk ettiği, nişanlısını arayıp cinayet işlediğini söylediği ve annesinin evinde geceyi geçirdikten sonra ertesi gün teslim olduğu bildirilen mütalaada, üst kısmı yarı çıplak bulunan maktulün iç çamaşırında sanığa ait DNA'ya rastlandığı ifade ediliyordu.

Mütalaada, sanık İbrahim Yener'in "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar ve "cinsel saldırı" suçundan da 12 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması isteniyordu.

#Nefise Dolapçı #cinayet
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