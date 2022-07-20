Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. 12 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 5 su tankeri ile müdahale edilen yangın 2 saatin ardından söndürüldü.
Genel 20.07.2022, 07:26 20.07.2022, 08:41
Serik ilçesi Etler Mahallesi Hapıllar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
12 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 5 su tankeri ile müdahale edilen yangın, yakındaki seralara sıçramadan 2 saatte söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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