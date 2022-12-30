Antalya'da 85 yaşındaki hastanın kalp ameliyatı tıp literatürüne girdi

Manavgat'ta yaşayan Turan Tanır, şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tansiyon ve şeker hastası olan Tanır'ın aort kapağında ciddi darlık ve iki koroner damarının tıkalı olduğu tespit edildi.

Riskli görüldüğü için operasyon önerilmeyen Tanır, nefes almakta, yürümekte güçlük çekmesi ve ağrılarının artması üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Burada tetkiklerin ardından SBÜ Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ümit Yener, Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya ve beraberindeki ekip, hasta ve yakınlarıyla da istişare ederek, ameliyata karar verdi.

Mini devre akciğer makinesi yardımıyla dikişsiz aort kapağı değiştirilen hastanın, iki kalp damarı baypas edildi. Kan ve kan ürünleri nakli yapılmadan, hızlıca solunum makinesinden ayrılan hasta, kısa sürede sağlığına kavuştu.

"Ameliyattan sonra rahat nefes almaya başladım"

Yeniden yürüyebilen, ağrılarından kurtulan 85 yaşındaki Turan, ani rahatsızlık geçirdiğini, nefes almakta, yürümekte güçlük çektiğini dile getirdi.

Gittikçe kötüleştiğini anlatan Turan, "Çok şiddetli göğüs ağrısı çekiyordum, fenalaşıyordum. Ağrım hiç geçmiyordu. Ameliyattan sonra rahat nefes almaya başladım, eski sağlıklı günlerime kavuştum. Çocukluğumdan bu yana sağlığıma çok dikkat etmiştim. Onun için ameliyat da başarılı geçti" dedi.

Kızı Nurcan Tanır da gittikleri hastanelerde babasının ileri seviye hasta olduğunu ve müdahale edilemeyeceğini öğrenince üzüldüklerini ifade etti.

Babasının yüzünü gülerken görünce mutlu olduğunu anlatan Turan, "Bazı doktorlar babam için 'Bir yıl ancak yaşar.' demişti. 'Kapalı yöntemle girişimsel kardiyolojide operasyon mu yaptırsak?' dedik ancak damarlarında tıkanıklık vardı. Yaşı ve kronik rahatsızlıkları dolayısıyla ameliyatın riskleri çok yüksekti. Burada hocalarımıza güvendik ve başarılı ameliyat yaptılar. Babam kısa sürede sağlığına kavuştu." diye konuştu.

"Hastamızı 3-4 günde taburcu ettik"

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yener ise önce hastanın tetkiklerine baktıklarını ve yaşı itibarıyla ameliyat için tereddüt ettiklerini kaydetti.

Hastayı görünce ameliyata karar verdiklerini anlatan Yener, şu bilgileri verdi:

"Hastamız 85 yaşında ama kendisine iyi bakmış. Aort kapağını dikişsiz değiştirdik, iki damarına baypas yaptık. Hastamızı özellikli yapan şey ise mini devreyle akciğer makinesiyle bu operasyonu gerçekleştirdik. Türkiye'de bunu sadece Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısı altında yapabiliyoruz. İleri yaştaki bir vaka ve mini devreyle yapıldığı için operasyonu, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğinin düzenlediği 'Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi'nde bilimsel makale olarak sunduk. Çalışmamızı literatüre kazandırdık. Çalışmamız 'Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery' dergisinde yayınlandı."

Ameliyat için gerekli desteği sağlayan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın'a teşekkür eden Yener, "85 yaşındaki hastanın minimal devreyle aort kapağının dikişsiz değiştirilmesi ve 2 damarının baypas edilmesi Türkiye'de ilk oldu. Onun için bilim dünyasına kazandırdık. Kapak dikişsiz olduğu için hastamız bir anda solunum makinesinden ayrıldı, kan ve kan ürünü kullanmadık. Normal kalp ameliyatında hasta 7-8 günde iyileşirken, bu hastamızı 3-4 günde taburcu ettik" ifadelerini kullandı.