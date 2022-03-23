Antalya'da yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı
Antalya'nın Kaş ilçesinde yoğun kar etkili oluyor. Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde ise kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Genel 23.03.2022, 23:29
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde etkisini sürdürüyor.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yollarda, araç yoğunluğu oluştu.
Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşıyor.
Karayolları ekipleri ise bölgede kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
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parçalı bulutlu
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|5. Adana Demirspor
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|30
|47
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|10. Boluspor
|27
|35
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|35
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|35
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|27
|34
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|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
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|27
|11
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|O
|P
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|29
|70
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|69
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|59
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|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
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|50
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|30
|48
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|30
|46
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|36
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|29
|34
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|33
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|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
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|38
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|36
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|36
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|32
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|28
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|29
|27
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|29
|26
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|29
|22
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