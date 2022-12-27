Antalya'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Genel 27.12.2022, 07:03
Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'taki su kanalına bir otomobilin düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tamamı suya batan otomobilde birinin olup olmadığını tespit edilmesi için itfaiyenin dalgıcı suya girdi. Sürücünün araçta bulunduğunu belirten dalgıç, çekici yardımıyla su yüzeyine çıkarılan otomobilden sürücüyü çıkardı.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cesedin üzerinden Ahmet Karak'a ait kimlik çıktı.
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