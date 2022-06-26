Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin Rus sürücüsü hayatını kaybetti.
Genel 26.06.2022, 09:05
Antalya'nın Alanya ilçesinde H.K. idaresindeki otomobil ile Ruslan Mikhan yönetimindeki motosiklet, Kestel Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Rus vatandaşı Mikhan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
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